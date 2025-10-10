SAN BENEDETTO Incidenti: un?impennata che preoccupa. Dopo il forte decremento del periodo-Covid, le statistiche indicano, per le strade sambenedettesi, una crescita dei sinistri maggiore. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Incidenti, record che preoccupa: attenti a rettilinei e distrazioni, l?indice sambenedettese è 7 punti sopra la media nazionale e al top in regione