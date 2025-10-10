Incidenti record che preoccupa | attenti a rettilinei e distrazioni l?indice sambenedettese è 7 punti sopra la media nazionale e al top in regione

Corriereadriatico.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN BENEDETTO Incidenti: un?impennata che preoccupa. Dopo il forte decremento del periodo-Covid, le statistiche indicano, per le strade sambenedettesi, una crescita dei sinistri maggiore. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

incidenti record che preoccupa attenti a rettilinei e distrazioni lindice sambenedettese 232 7 punti sopra la media nazionale e al top in regione

© Corriereadriatico.it - Incidenti, record che preoccupa: attenti a rettilinei e distrazioni, l?indice sambenedettese è 7 punti sopra la media nazionale e al top in regione

In questa notizia si parla di: incidenti - record

Incidenti stradali, da gennaio 50 vittime in Bergamasca. Il record negativo a luglio - Video e mappe

incidenti record preoccupa attentiIncidenti, record che preoccupa: attenti a rettilinei e distrazioni, l’indice sambenedettese è 7 punti sopra la media nazionale e al top in regione - Covid, le statistiche indicano, per le strade sambenedettesi, una crescita dei sinistri maggiore della media ... Segnala corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Incidenti Record Preoccupa Attenti