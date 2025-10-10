Incidente tra auto e moto a Garlate soccorso un giovane

Incidente tra auto e moto venerdì mattina lungo la Sp72 a Garlate. Dopo lo spavento iniziale, le condizioni del giovane centauro coinvolto sono per fortuna risultate non gravi. Il sinistro è avvenuto alle ore 8.40 in via Statale e subito è scattato l'allarme. La centrale di Areu - Agenzia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

