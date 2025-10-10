Incidente sul lavoro a Nave caduta di 10 metri da un tetto | gravissimo ragazzo di 27 anni
Nave (Brescia), 10 ottobre 2025 - Ancora un gravissimo incidente sul lavoro in Lombardia. Un ragazzo di 27 anni è in gravissime condizioni dopo una caduta da un tetto in una torneria automatica in via Gardellone 14 a Nave. La dinamica. La caduta è stata da un’altezza di una decina di metri e l'impatto particolarmente violento. Il ragazzo ha traumi multipli in tutto il corpo e sanitari dell’Areu, dopo averlo soccorso sul posti, lo hanno trasportato in codice rosso agli Spedali Civili dove sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L’intervento. Sul posto, oltre a un’ambulanza e un’automedica Areu, sono intervenuti anche i carabinieri di Gardone Valtrompia per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente sul lavoro, i tecnici dell’Ats di Brescia e i Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
