Incidente oggi in autostrada tre feriti | A14 chiusa per l’atterraggio dell’eliambulanza
Pesaro, 10 ottobre 2025 – Traffico in tilt a mezzogiorno sulla A14, all’altezza di Fano, per un violento incidente che ha coinvolto tre mezzi: due furgoni e una motrice. L’impatto, avvenuto poco prima delle 12,40 in direzione nord, ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco di Fano sono arrivati in pochi minuti e hanno lavorato per liberare due persone rimaste intrappolate tra le lamiere. I feriti, in tutto tre, sono stati poi affidati al personale del 118 e trasportati in ospedale, anche con l’ausilio dell ’eliambulanza. A14, camion perde acido cloridrico, scatta l’allarme Per consentire l’atterraggio del velivolo e la messa in sicurezza dell’area, la polizia stradale ha disposto la chiusura temporanea della A14 in entrambe le direzioni, con conseguenti lunghe code e rallentamenti per oltre un’ora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
