Incidente nel raccordo tra la tangenziale nord e la Torino-Caselle forti problemi di traffico a causa di una perdita d' olio
Un incidente è avvenuto all'interno del tratto che collega la tangenziale nord con il raccordo autostradale Torino-Caselle all'ora di pranzo di oggi, venerdì 10 ottobre 2025. Si è trattato del tamponamento a catena tra due veicoli che ha provocato una copiosa perdita d'olio in carreggiata a causa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
