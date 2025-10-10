Incidente nel raccordo tra la tangenziale nord e la Torino-Caselle forti problemi di traffico a causa di una perdita d' olio

Un incidente è avvenuto all'interno del tratto che collega la tangenziale nord con il raccordo autostradale Torino-Caselle all'ora di pranzo di oggi, venerdì 10 ottobre 2025. Si è trattato del tamponamento a catena tra due veicoli che ha provocato una copiosa perdita d'olio in carreggiata a causa.

