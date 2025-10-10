Incidente mortale a Scandicci ciclista investito da un' auto perde la vita
Scandicci, 10 ottobre 2025 – Grave incidente nel pomeriggio a Scandicci. Un ciclista ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto che cercava di svoltare su una via perpendicolare. Siamo in piena zona industriale, l’incidente è successo verso il tramonto e il sole basso probabilmente ha inciso non poco sulla dinamica, che tuttavia è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale arrivati sul posto. In base a una prima ipotesi, l’automobilista non avrebbe visto il ciclista che transitava sulla carreggiata opposta alla sua. Siamo in via Ponchielli, incrocio con via Don Perosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incidente - mortale
Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne
Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista
Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”
È stata ricostruita la dinamica dell'incidente mortale a Busto Arsizio: la donna di 82 anni deceduta è stata travolta dal marito per un tragico errore di manovra #incidentestradale #bustoarsizio - facebook.com Vai su Facebook
Muore con la moto contro un camion, la tragedia della strada a Scandicci - Scandicci (Firenze), 15 settembre 2025 – Incidente mortale in via Pisana, muore centauro di 34 anni. lanazione.it scrive
Scandicci, lo scontro tragico, muore a 34 anni. La dinamica, cosa è accaduto - Immediati i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Come scrive lanazione.it