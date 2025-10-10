Scandicci, 10 ottobre 2025 – Grave incidente nel pomeriggio a Scandicci. Un ciclista ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto che cercava di svoltare su una via perpendicolare. Siamo in piena zona industriale, l’incidente è successo verso il tramonto e il sole basso probabilmente ha inciso non poco sulla dinamica, che tuttavia è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale arrivati sul posto. In base a una prima ipotesi, l’automobilista non avrebbe visto il ciclista che transitava sulla carreggiata opposta alla sua. Siamo in via Ponchielli, incrocio con via Don Perosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente mortale a Scandicci, ciclista investito da un'auto perde la vita