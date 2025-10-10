Incidente lungo la SS35 cinque feriti e traffico in tilt

Monzatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più auto coinvolte, 5 feriti e traffico in tilt. È questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco prima delle 16.30 di venerdì 10 ottobre lungo la Ss35 all’altezza dell’uscita di Varedo.I feriti Dalle prime informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sono cinque le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

