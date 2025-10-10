Incidente in FiPiLi code dopo un sinistro stradale

Firenzetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ore 09:12. In FiPiLi, per il ripristino dei danni causati da un incidente, si segnalano 5 km di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino, in uscita in direzione Firenze.La situazione sta creando notevoli disagi agli automobilisti, soprattutto ai pendolari. Le autorità sono al lavoro per garantire. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - fipili

Incidente oggi in Fipili a Ginestra Fiorentina: code in direzione Firenze

Incidente in FiPiLi: tratto chiuso per ore

Traffico paralizzato sulla FiPiLi: camper distrutto in un incidente, strada chiusa verso Firenze

incidente fipili code dopoIncidente in FiPiLi, camion urta guard rail e danneggia il serbatoio. Gasolio in strada e tratto chiuso - Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte e disagi alla circolazione ... Riporta msn.com

Incidente in FI-PI-LI, un ferito grave e lunghe code - Livorno nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 settembre 2025. Si legge su 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Fipili Code Dopo