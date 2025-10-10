Incidente in FiPiLi camion urta guard rail e danneggia il serbatoio Gasolio in strada e tratto chiuso

Lanazione.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montelupo Fiorentino (Firenze), 10 ottobre 2025 – Incidente nella notte e disagi in FiPiLi. E’ successo a Montelupo Fiorentino, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli sono intervenuti intorno alle 1.15 in corrispondenza dell’uscita. Nello scontro è rimasto coinvolto un mezzo pesante, che ha urtato il guard-rail. Questo ha causato il danneggiamento del serbatoio, con conseguente sversamento di carburante sulla strada. I vigili del fuoco hanno quindi messo in sicurezza l’area, chiudendo il tratto alla circolazione. Sul posto presente anche un equipaggio del personale sanitario per le verifiche delle condizioni di salute del conducente del mezzo pesante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incidente in fipili camion urta guard rail e danneggia il serbatoio gasolio in strada e tratto chiuso

© Lanazione.it - Incidente in FiPiLi, camion urta guard rail e danneggia il serbatoio. Gasolio in strada e tratto chiuso

In questa notizia si parla di: incidente - fipili

Incidente oggi in Fipili a Ginestra Fiorentina: code in direzione Firenze

Incidente in FiPiLi: tratto chiuso per ore

Traffico paralizzato sulla FiPiLi: camper distrutto in un incidente, strada chiusa verso Firenze

incidente fipili camion urtaIncidente in FiPiLi, camion urta guard rail e danneggia il serbatoio. Gasolio in strada e tratto chiuso - Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte e disagi alla circolazione ... Si legge su lanazione.it

incidente fipili camion urtaCamion si schianta in Fipili e il gasolio finisce sull'asfalto - MONTELUPO FIORENTINO: Nell'impatto sul guardrail il serbatoio del mezzo pesante si è danneggiato sversando carburante in carreggiata. Segnala toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Fipili Camion Urta