Incidente in FiPiLi camion urta guard rail e danneggia il serbatoio Gasolio in strada e tratto chiuso
Montelupo Fiorentino (Firenze), 10 ottobre 2025 – Incidente nella notte e disagi in FiPiLi. E’ successo a Montelupo Fiorentino, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli sono intervenuti intorno alle 1.15 in corrispondenza dell’uscita. Nello scontro è rimasto coinvolto un mezzo pesante, che ha urtato il guard-rail. Questo ha causato il danneggiamento del serbatoio, con conseguente sversamento di carburante sulla strada. I vigili del fuoco hanno quindi messo in sicurezza l’area, chiudendo il tratto alla circolazione. Sul posto presente anche un equipaggio del personale sanitario per le verifiche delle condizioni di salute del conducente del mezzo pesante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
