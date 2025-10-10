Incidente fra Mollarella e la statale 115 auto si ribalta | conducente in ospedale
È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 38, che dalla rotonda di Mollarella collega con la statale 115, a Licata.Una Lancia Y si è ribaltata: a bordo c’era solo il conducente, che ha riportato lievi traumi ed è stato trasferito con un’ambulanza del 118 al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
