Incidente aereo a Sabaudia Lorenzo Nucheli insignito del brevetto di pilota militare
Ha perso la vita seguendo il suo sogno, la sua passione per il volo e il suo desiderio di servire lo Stato Lorenzo Nucheli, l'allievo ufficiale pilota morto a 19 anni nell'incidente aereo di Sabaudia dello scorso primo ottobre. Era con il comandante del 70° Stormo, il generale di brigata aerea.
Nell'incidente aereo sono morte 38 delle 67 persone che si trovavano a bordo. Putin, citato dalla Tass, ha assicurato che la Russia farà tutto il necessario per pagare i risarcimenti dovuti
Disastro aereo di Linate Incidente aereo avvenuto l'8 ottobre 2001 alle ore 08:10 locali all'aeroporto di Milano-Linate, con 118 vittime. Il disastro aereo con il più alto numero di vittime mai accaduto in Italia. #8ottobre2001 #disastrodilinate #linate #pernondime
Incidente aereo Sabaudia: celebrati i funerali del generale Simone Mettini e dell'allievo ufficiale pilota Lorenzo Nucheli - Si sono tenuti nella mattinata di oggi, martedì 7 ottobre, presso l'aeroporto militare di Latina, sede del 70° stormo dell'Aeronautica Militare, i funerali del generale di brigata aerea Simone Mettini
Incidente aereo a Sabaudia, nominato un perito per ricostruire la tragedia - 260B e i dati di volo per chiarire le cause dello schianto costato la vita al colonnello Mettini e all'allievo pilota Nucheli