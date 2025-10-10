Incidente aereo a Sabaudia Lorenzo Nucheli insignito del brevetto di pilota militare

Latinatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha perso la vita seguendo il suo sogno, la sua passione per il volo e il suo desiderio di servire lo Stato Lorenzo Nucheli, l’allievo ufficiale pilota morto a 19 anni nell’incidente aereo di Sabaudia dello scorso primo ottobre. Era con il comandante del 70° Stormo, il generale di brigata aerea. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - aereo

Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano: chi era la coppia morta nell’incidente aereo a Brescia

Sale a 27 morti il bilancio dell’incidente aereo in una scuola in Bangladesh

L'aereo si schianta tra le macchine, poi la palla di fuoco: il video dell'incidente in autostrada

incidente aereo sabaudia lorenzoIncidente aereo Sabaudia: celebrati i funerali del generale Simone Mettini e dell’allievo ufficiale pilota Lorenzo Nucheli - Si sono tenuti nella mattinata di oggi, martedì 7 ottobre, presso l’aeroporto militare di Latina, sede del 70° stormo dell’Aeronautica Militare, i funerali del generale di brigata aerea Simone Mettini ... Secondo difesaonline.it

incidente aereo sabaudia lorenzoIncidente aereo a Sabaudia, nominato un perito per ricostruire la tragedia - 260B e i dati di volo per chiarire le cause dello schianto costato la vita al colonnello Mettini e all’allievo pilota Nucheli ... Secondo latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Incidente Aereo Sabaudia Lorenzo