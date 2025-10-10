Incidente ad Ardea frontale tra due auto | un morto e una donna in pericolo di vita

Un uomo di 50 anni è morto, Lidano Paladinelli, e una donna di 37 anni è rimasta gravemente ferita: questo il tragico bilancio di un incidente che nella serata di mercoledì 8 ottobre si è verificato ad Ardea. Due auto, una Mercedes Classe A e una Jeep Renegade, sono state coinvolte nello sconto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scontro frontale tra due auto vicino Roma, morto sul colpo il 50enne Lidano Paladinelli: una donna di 37 anni rischia la vita. Dramma a Tor San Lorenzo - verso le 23, sul Lungomare di Tor San Lorenzo, all'incrocio con Lungomare dei Troiani, tra una ... Lo riporta msn.com