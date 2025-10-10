Incidente ad Ancona schianto nella galleria del Montagnolo | riaperta dopo 2 ore in entrambe le direzioni la Statale 16 Coinvolti tre mezzi due feriti Traffico in tilt

ANCONA - Per un incidente sotto la galleria del Montagnolo che ha coinvolto un mezzo pesante e una cisterna che deve essere rimossa, è stata chiusa per 2 ore (riaperta poi intorno alle. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Incidente ad Ancona, schianto nella galleria del Montagnolo: riaperta dopo 2 ore in entrambe le direzioni la Statale 16. Coinvolti tre mezzi, due feriti. Traffico in tilt

In questa notizia si parla di: incidente - ancona

