Incidente ad Ancona schianto nella galleria del Montagnolo | chiusa per 2 ore in entrambe le direzioni la Statale 16 Coinvolti tre mezzi due feriti Traffico in tilt

ANCONA - Per un incidente sotto la galleria del Montagnolo che ha coinvolto un mezzo pesante e una cisterna che deve essere rimossa, è stata chiusa la Strada Statale 16 in entrambe le. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Incidente ad Ancona, schianto nella galleria del Montagnolo: chiusa per 2 ore in entrambe le direzioni la Statale 16. Coinvolti tre mezzi, due feriti. Traffico in tilt

