Incidente a Senago auto contro muro feriti 2 giovanissimi

Incidente stradale con feriti questa sera, venerdì, intorno alle 18:45 lungo Via Brodolini a Senago, in direzione Via Pace di Bollate. Un’automobile con a bordo due giovani, un sedicenne e un diciottenne, è uscita di strada finendo la sua corsa contro il muro di cinta di un’azienda agricola.?L’auto, dopo aver perso il controllo, è . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Incidente stradale in Via Roma - Aggiornamento e richiamo al rispetto dei limiti di velocità Si informa la cittadinanza che nella giornata odierna si è verificato un incidente stradale in Via Roma che ha coinvolto un motociclista. Dinamica dell’evento: Il conducent - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Matera, in dieci nella stessa auto si schiantano contro un camion: morti quattro pakistani, sei feriti gravi - Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri. Segnala ilmessaggero.it