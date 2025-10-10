Incidente a Senago auto contro muro feriti 2 giovanissimi

Incidente stradale con feriti questa sera, venerdì, intorno alle 18:45 lungo Via Brodolini a Senago, in direzione Via Pace di Bollate. Un’automobile con a bordo due giovani, un sedicenne e un diciottenne, è uscita di strada finendo la sua corsa contro il muro di cinta di un’azienda agricola.?L’auto, dopo aver perso il controllo, è . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

