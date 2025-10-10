Incidente a catena sull'asse mediano di Napoli un ferito in ospedale | 3 auto coinvolte

Tamponamento a catena sull'asse mediano in direzione Acerra. Coinvolte tre auto, un ferito in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tamponamento a catena sull’Asse Mediano: un ferito e traffico in tilt tra Cardito e Afragola - Mattinata di forti rallentamenti lungo l’Asse Mediano, in direzione Acerra, a causa di un tamponamento tra tre veicoli che ha mandato in blocco la ... Come scrive pupia.tv