Inchiesta su Venditti Nuzzi rivela | Non ha consegnato le password di pc e cellulare
Una mossa che fa riflettere quella rivelata venerdì 10 ottobre a "Dentro la notizia", su Canale 5. Si tratta di una novità sull'indagine che riguarda l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti che, durante la prima inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, chiese e ottenne per due volte l'archiviazione per Andrea Sempio, l'amico del fratello della ragazza. Nella puntata in onda stasera, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha reso noto che, durante la perquisizione a Mario Venditti, sono stati sequestrati il telefono cellulare e il computer, ma l'ex procuratore si è rifiutato di fornire ai militari della Guardia di Finanza i codici segreti per accedere ai dispositivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: inchiesta - venditti
Garlasco: indagato Mario Venditti, l’ex pm dell’inchiesta su Andrea Sempio e l’omicidio di Chiara Poggi
Garlasco: indagato Mario Venditti, l’ex pm dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. «Corrotto per scagionare Sempio»
Garlasco, i tre punti dell'inchiesta sull'ex procuratore Venditti
Caso #Garlasco, #perquisito l'ufficio del pm di #Milano nell'inchiesta sull'ex procuratore #Venditti - facebook.com Vai su Facebook
Mario Venditti indagato per corruzione anche in un’altra inchiesta oltre che per il caso Garlasco - X Vai su X
Garlasco, l'inchiesta su Venditti. Nuzzi rivela: "Non ha consegnato le password" - Una mossa che fa riflettere quella rivelata venerdì 10 ottobre a "Dentro la notizia", su Canale 5. Riporta iltempo.it
Garlasco, da Roberta Bruzzone a Gianluigi Nuzzi: anche i "negazionisti" dell'indagine cambiano idea. «Vicenda inquietante» - Con l'ultima svolta legata al presunto coinvolgimento dell'ex magistrato Mario Venditti, per il quale ... Come scrive msn.com