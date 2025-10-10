Una mossa che fa riflettere quella rivelata venerdì 10 ottobre a "Dentro la notizia", su Canale 5. Si tratta di una novità sull'indagine che riguarda l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti che, durante la prima inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, chiese e ottenne per due volte l'archiviazione per Andrea Sempio, l'amico del fratello della ragazza. Nella puntata in onda stasera, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha reso noto che, durante la perquisizione a Mario Venditti, sono stati sequestrati il telefono cellulare e il computer, ma l'ex procuratore si è rifiutato di fornire ai militari della Guardia di Finanza i codici segreti per accedere ai dispositivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Inchiesta su Venditti. Nuzzi rivela: "Non ha consegnato le password di pc e cellulare"