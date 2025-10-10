Inchiesta di Pavia contestato peculato per 750mila euro ai pm I fari su Garlasco
Se prima l’opinione pubblica si sentiva confusa sul delitto di Garlasco, ora potrebbe esserlo ancora di più. Perché l’incrocio tra la nuova indagine in merito all’omicidio di Chiara Poggi, trucidata il 13 agosto 2007, e l’operazione 37790, con cui la procura di Brescia pare miri a disvelare un presunto “ sistema Pavia ”, è più complesso di quanto si pensi. Nel mirino degli investigatori c’è Mario Venditti, il pm che nel 2017 chiese l’archiviazione nella seconda indagine a carico di Andrea Sempio su Garlasco: sul pm è al vaglio un presunto caso di corruzione e peculato ammutante a 750mila euro e una decina d’auto di grossa cilindrata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
