Incendio nell' ex piscina è il secondo in un anno e mezzo Atto doloso o incidente legato a bivacchi abusivi? Le ipotesi degli inquirenti

Ilgazzettino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PORTO VIRO (ROVIGO) - Non c?è pace per l?ex piscina di Porto Viro che, nelle prime ore di giovedì 9 ottobre, è stata letteralmente divorata dalle fiamme per la. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

incendio nell ex piscina 232 il secondo in un anno e mezzo atto doloso o incidente legato a bivacchi abusivi le ipotesi degli inquirenti

© Ilgazzettino.it - Incendio nell'ex piscina, è il secondo in un anno e mezzo. Atto doloso o incidente legato a bivacchi abusivi? Le ipotesi degli inquirenti

In questa notizia si parla di: incendio - nell

Monza, nell’inferno dell’incendio di via Bramante: “Ci siamo salvati da soli, e siamo corsi dagli anziani”

Manfredonia: incendio a Lago Salso, fino a sera per lo spegnimento Possibile origine dolosa per il rogo nell'area protetta

Manfredonia: incendio a Lago Salso, in fumo almeno 800 ettari di vegetazione. Da ieri le operazioni di spegnimento Possibile origine dolosa per il rogo nell'area protetta

incendio nell ex piscinaIncendio nell'ex piscina, è il secondo in un anno e mezzo. Atto doloso o incidente legato a bivacchi abusivi? Le ipotesi degli inquirenti - Non c’è pace per l’ex piscina di Porto Viro che, nelle prime ore di giovedì 9 ottobre, è stata letteralmente divorata dalle fiamme per ... ilgazzettino.it scrive

incendio nell ex piscinaFiamme e denso fumo nella notte: incendio nella piscina comunale di Porto Viro - Squadre dei Vigili del fuoco al lavoro fino alle 10 di questa mattina. Come scrive nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Nell Ex Piscina