Incendio nella notte condominio in fiamme | famiglie evacuate 2 persone in ospedale
Incendio nella notte a Malegno: come riferito dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il rogo si è sviluppato nella soffitta di un condominio di quattro piani. La sala operativa è stata allertata per un "incendio abitazione": subito mobilitate due squadre di pompieri con il supporto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - notte
Incendio nella notte al Burger King di Ostia
Firenze: incendio all’Olmatello, vamper avvolto dalle fiamme. Paura nella notte
Firenze: incendio all’Olmatello, camper avvolto dalle fiamme. Paura nella notte
Fiamme e paura nella notte, un incendio distrugge tre auto: indagini in corso L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo raggiungesse altre vetture parcheggiate nell’area interessata - facebook.com Vai su Facebook
Incendio nella notte presso l'azienda Teksid Aluminum di Carmagnola. I controlli di Arpa Piemonte https://arpa.piemonte.it/notizia/incendio-nella-notte-presso-lazienda-teksid-aluminum-carmagnola-controlli-arpa-piemonte… - X Vai su X
Incendi a Roma, due appartamenti in fiamme nella notte. Intero stabile evacuato - A intervenire i carabinieri e i vigili del fuoco ... Scrive romatoday.it
Castellammare, fiamme davanti alla porta dei vicini: 78enne arrestato per incendio doloso - L’anziano avrebbe cosparso di benzina l’ingresso dell’appartamento e appiccato il fuoco. agro24.it scrive