Incendio nella galleria Sabena | auto a fuoco e traffico in tilt
Bologna, 10 ottobre 2025 – Attimi di paura nel sottopasso Sabena, a un passo dall'ospedale Maggiore, simbolo dell’alluvione che lo scorso ottobre (tra pochi giorni ricorre l’anniversario di quella spaventosa notte) ha colpito la nostra città. Intorno alle 14, mentre un’auto percorreva il tunnel ha preso improvvisamente fuoco e l’abitacolo è stato avvolto dalle fiamme. Quattro auto date alle fiamme: notte di paura, caccia ai vandali Temporaneamente è stata chiusa la semicarreggiata coinvolta dal rogo, che non ha causato per fortuna incidenti o feriti. Sul posto, sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
