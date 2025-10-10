Incendio lungo la linea ferroviaria Agrigento-Palermo treni soppressi e disagi

Agrigentonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi ieri sera lungo la linea ferroviaria Agrigento-Palermo. Fra Comitini e Campofranco c'è stato un incendio che ha interessato la sede ferroviaria. Sono stati chiamati, e sono intervenuti, i vigili del fuoco, ma i disagi non sono mancati. È stato soppresso infatti il convoglio ferroviario da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - lungo

Incendio lungo la Perfetti Ricasoli a Sesto Fiorentino, il vento ostacola i vigili del fuoco

Incendio lungo la Strada Statale 30: intervengono i vigili del fuoco

Incendio a Grosseto: fiamme lungo la ferrovia, stop ai treni. Minacciate le case

Incendio lungo la ferrovia. Interrogazione alla Camera - PONTEDERA"Quanto accaduto lunedì lungo la linea ferroviaria Pisa–Firenze è l’ennesima prova del disastroso stato in cui versa il trasporto ferroviario italiano sotto la gestione del ministro Salvini". Secondo lanazione.it

Incendio sulla linea ferroviaria, sospesa la circolazione dei treni - Le fiamme hanno coinvolto 2500 mq circa di un canneto che si trovava sul sedime ferroviario nei pressi di via di ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Lungo Linea Ferroviaria