Incendio lungo la linea ferroviaria Agrigento-Palermo treni soppressi e disagi

Disagi ieri sera lungo la linea ferroviaria Agrigento-Palermo. Fra Comitini e Campofranco c'è stato un incendio che ha interessato la sede ferroviaria. Sono stati chiamati, e sono intervenuti, i vigili del fuoco, ma i disagi non sono mancati. È stato soppresso infatti il convoglio ferroviario da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it