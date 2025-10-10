Incendio in Via di Soffiano distrutti scooter e una bici elettrica VIDEO
La notte scorsa, intorno a 00.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via di Soffiano per domare un incendio che ha coinvolto quattro scooter e una bici elettrica. Sul posto è stata inviata una squadra operativa, supportata da un’autobotte e un’autoscala, poiché le fiamme si sono propagate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - soffiano
Segnalato un grosso incendio al petrolchimico di Ravenna, il vento soffia verso il mare e la nuvola di fumo rende l'aria irrespirabile sul litorale Ravennate fra Punta Marina e Marina di Ravenna! Si vede persino qui dalla nostra webcam di Bertinoro (FC) #mete - facebook.com Vai su Facebook
Incendio a Firenze: in fiamme scooter e bici elettrica, danni a negozio e appartamento - Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte né feriti ... Secondo msn.com