Incendio in Via di Soffiano distrutti scooter e una bici elettrica VIDEO

Firenzetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte scorsa, intorno a 00.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via di Soffiano per domare un incendio che ha coinvolto quattro scooter e una bici elettrica. Sul posto è stata inviata una squadra operativa, supportata da un’autobotte e un’autoscala, poiché le fiamme si sono propagate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - soffiano

