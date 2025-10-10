Incendio in Via di Soffiano distrutti scooter e una bici elettrica VIDEO

La notte scorsa, intorno a 00.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via di Soffiano per domare un incendio che ha coinvolto quattro scooter e una bici elettrica. Sul posto è stata inviata una squadra operativa, supportata da un’autobotte e un’autoscala, poiché le fiamme si sono propagate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it