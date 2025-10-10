Incendio in un’azienda di smaltimento a Valmorea | trattore in fiamme intervento dei vigili del fuoco
Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, 9 ottobre, a Valmorea per un incendio divampato all’interno di un’azienda che si occupa dello smaltimento di scarti di potatura, in via Brughiera. Erano circa le 20 quando le fiamme hanno coinvolto un trattore parcheggiato nell’area. 🔗 Leggi su Quicomo.it
