Incendio in un’azienda di smaltimento a Valmorea | trattore in fiamme intervento dei vigili del fuoco

Quicomo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, 9 ottobre, a Valmorea per un incendio divampato all’interno di un’azienda che si occupa dello smaltimento di scarti di potatura, in via Brughiera. Erano circa le 20 quando le fiamme hanno coinvolto un trattore parcheggiato nell’area. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - azienda

Incendio di una macchina operatrice in un'azienda di legname: fiamme sedate prima di danni maggiori

Incendio nel piazzale di un’azienda di imballaggi a Salerno: intervengono i pompieri

Incendio notturno distrugge il capannone di un'azienda di divani: ingenti danni

incendio un8217azienda smaltimento valmoreaIncendio domato dai Vigili del Fuoco: Brucia un mezzo agricolo in ditta a Valmorea - Valmorea, incendio in azienda un trattore ha preso fuoco all'interno di una ditta che si occupa dello smaltimento di scarti di ... Lo riporta valtellinanews.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Un8217azienda Smaltimento Valmorea