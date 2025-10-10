Incendio in deposito di camion a Nusco tir e auto in fiamme | il sindaco impone la chiusura degli infissi
Un incendio di vaste proporzioni è divampato in un deposito di camion a contrada Leone nel comune di Nusco. Distrutti sette veicoli, tra cui due tir carichi di pomodori e alcune auto. Dal. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: incendio - deposito
Serle, incendio in una palazzina: in fiamme un deposito, un appartamento e il tetto
Incendio di sterpaglie raggiunge deposito e abitazione: vigili del fuoco evitano il peggio
Bellizzi, incendio in un deposito di container con pneumatici e oli
Castelfranci. Incendio nel deposito di un’azienda edile #castelfranci #incendio #carabinieri #vigilidelfuoco #cronaca #deposito #dittaedile #telenostra - facebook.com Vai su Facebook
#Mondragone, #incendio in un deposito di #sostanze chimiche - X Vai su X
Incendio in deposito di camion a Nusco, tir e auto in fiamme: il sindaco impone la chiusura degli infissi - Un incendio di vaste proporzioni è divampato in un deposito di camion a contrada Leone nel comune di Nusco. msn.com scrive
Nusco,esplosione di sette camion sette tir e nube nera. Il sindaco: tenete le finestre chiuse - Nell’area un violento scoppio ha preceduto un vasto incendio sviluppatosi all’interno di ... Segnala corriereirpinia.it