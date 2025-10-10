Incendio all' ospedale Civico nube di fumo nero sopra la città

Un incendio si è sviluppato intorno alle 14,30 di oggi, 10 ottobre, nel parcheggio dipendenti dell'ospedale Civico. Il rogo è scoppiato all’interno dell’area di cantiere dell’impianto di trigenerazione, come spiega in una nota l'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera, durante una fase di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Incendio al Civico di Palermo: alta nube nera, vigili del fuoco in azione - Una densa e alta nube nero è visibile da diversi punti della zona, da cui sono partite decine di chiamate ai vigili del fuoco del comando provinciale ... Come scrive livesicilia.it

incendio ospedale civico nubeIncendio all'ospedale Civico, fiamme alla centrale elettrica - Un incendio è divampato all'ospedale Civico di Palermo nell'area di cantiere dell'impianto che produce contemporaneamente energia elettrica, termica e frigorifera, durante una fase di lavorazione che ... ansa.it scrive

