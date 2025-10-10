Incendio all' interno di una carrozzeria Torino Pozzo Strada | nube di fumo visibile a distanza di chilometri e danni ingenti
Un incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, venerdì 10 ottobre 2025, all'interno di una carrozzeria sita al civico 19 di strada vicinale della Pronda a Torino. Al momento non è chiara quale sia stata l'origine dell'accaduto, mentre sono in corso le operazioni di spegnimento. Visibile anche a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - interno
Incendio avvolge una casa di Castellaneta, all'interno una coppia terrorizzata salvata in extremis
Incendio all'interno di una comunità terapeutica, due intossicati trasportati in ospedale
Vasto incendio in corso all'interno di un'azienda della zona industriale: sul posto i vigili del fuoco
Paura ieri pomeriggio in via Argine, a #Napoli, dove un incendio è divampato all’interno di un bar. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118. Dalle indagini e d - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in autorimessa con 200 vetture all'interno https://ift.tt/Gx0rYDP https://ift.tt/bNwS0fp - X Vai su X
Incendio in una carrozzeria a Torino, un ferito - Un incendio è divampato questa mattina, intorno alle 10, all'interno di una carrozzeria in strada della Pronda 19, nel quartiere Pozzo Strada, a Torino. Lo riporta msn.com
Incendio in una carrozzeria a Torino: un ferito, l'Arpa monitora l'aria - L’incendio, scoppiato poco dopo le 10 del mattino, ha provocato anche disagi alla viabilità nella zona industriale di Pozzo Strada, con rallentamenti lungo strada della Pronda e nelle arterie vicine a ... Scrive giornalelavoce.it