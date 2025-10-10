Incendio all' interno di una carrozzeria Torino Pozzo Strada | nube di fumo visibile a distanza di chilometri e danni ingenti

Torinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, venerdì 10 ottobre 2025, all'interno di una carrozzeria sita al civico 19 di strada vicinale della Pronda a Torino. Al momento non è chiara quale sia stata l'origine dell'accaduto, mentre sono in corso le operazioni di spegnimento. Visibile anche a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - interno

Incendio avvolge una casa di Castellaneta, all'interno una coppia terrorizzata salvata in extremis

Incendio all'interno di una comunità terapeutica, due intossicati trasportati in ospedale

Vasto incendio in corso all'interno di un'azienda della zona industriale: sul posto i vigili del fuoco

incendio interno carrozzeria torinoIncendio in una carrozzeria a Torino, un ferito - Un incendio è divampato questa mattina, intorno alle 10, all'interno di una carrozzeria in strada della Pronda 19, nel quartiere Pozzo Strada, a Torino. Lo riporta msn.com

incendio interno carrozzeria torinoIncendio in una carrozzeria a Torino: un ferito, l'Arpa monitora l'aria - L’incendio, scoppiato poco dopo le 10 del mattino, ha provocato anche disagi alla viabilità nella zona industriale di Pozzo Strada, con rallentamenti lungo strada della Pronda e nelle arterie vicine a ... Scrive giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Interno Carrozzeria Torino