Incendio all' interno di una carrozzeria in strada della Pronda | nube di fumo visibile a distanza di km operazione in corso
Un incendio è scoppiato nella mattinata di venerdì, 10 ottobre, intorno alle 10, all'interno di una carrozzeria sita al civico 19 di strada vicinale della Pronda, in zona Pozzostrada. Al momento non è chiara quale sia stata l'origine dell'incendio, mentre sono in corso le operazioni di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - interno
Incendio avvolge una casa di Castellaneta, all'interno una coppia terrorizzata salvata in extremis
Incendio all'interno di una comunità terapeutica, due intossicati trasportati in ospedale
Vasto incendio in corso all'interno di un'azienda della zona industriale: sul posto i vigili del fuoco
Paura ieri pomeriggio in via Argine, a #Napoli, dove un incendio è divampato all’interno di un bar. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118. Dalle indagini e d - facebook.com Vai su Facebook
San Giovanni Bosco, incendio in cantiere interno all’area ospedaliera: nessun danno a cose o persone - X Vai su X
Cassola, incendio carrozzeria: rogo notturno domato in 3 ore - La notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre 2025 è stata interrotta da un grave allarme a Cassola, in provincia di Vicenza. Riporta vicenzareport.it
Pavia, incendio in carrozzeria: fiamme contenute all'interno del capannone - I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi, domenica 30 giugno, nella zona artigianale- Come scrive ilgiorno.it