Incendio all' interno di una carrozzeria in strada della Pronda | nube di fumo visibile a distanza di km operazione in corso

Torinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è scoppiato nella mattinata di venerdì, 10 ottobre, intorno alle 10, all'interno di una carrozzeria sita al civico 19 di strada vicinale della Pronda, in zona Pozzostrada. Al momento non è chiara quale sia stata l'origine dell'incendio, mentre sono in corso le operazioni di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

