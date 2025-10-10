A Terre del Reno ieri si sono testate le risposte in caso di incidente all’azienda Chemia di Sant’Agostino. Un’esercitazione che viene fatta ciclicamente al rinnovarsi del Piano di Emergenza Esterna degli stabilimenti industriali classificati a rischio di incidente rilevante. Le 10.30 è stata l’ora ‘X’ per far scattare l’allarme e dare il via all’esercitazione. Ad essere simulato, un incendio in un magazzino di Chemia che ha visto intervenire i Vigili del Fuoco di Cento ma anche Sant’Agostino Soccorso e 118 per la cura, simulata, di due persone che si erano sentite male. Tutto questo, predisponendo la zona rossa, simulandone la chiusura con polizia locale e carabinieri, l’occhio superiore dei Vigili del fuoco di Ferrara ma anche l’intervento di Arpae, Ausl e la Protezione Civile e Ana in quanto, nell’esercitazione, faceva parte anche l’ipotesi di una nube tossica liberata dall’incendio che, colpo di scena durante la simulazione, a causa del variare del vento si dirigeva verso il centro abitato di Dosso facendo nascere la necessità di evacuazione ragionando anche su luoghi sensibili come le scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Incendio alla Chemia". Ma è solo un’esercitazione