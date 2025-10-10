Incendio a bordo di un traghetto al largo di Agropoli
Ieri pomeriggio, a circa 17 miglia al largo di Agropoli, un traghetto battezzato con bandiera maltese ha subito un grave incendio, originato nella sala macchine. La notizia del sinistro ha immediatamente allertato la capitaneria di porto di Napoli L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
In questa notizia si parla di: incendio - bordo
Incendio a bordo dell'autostrada Torino-Pinerolo a Gerbole di Volvera: disposta la chiusura al traffico
Traghetto in fiamme, a bordo tanti bambini: incendio spaventoso, il video del rogo
"Incendio a bordo", Guardia Costiera salva otto persone su una barca a vela
Molta paura per le 16 persone che, stamattina, era a bordo di uno yacht da 50 metri su cui si è sviluppato un incendio - facebook.com Vai su Facebook
Incendio a bordo di uno #yacht nel Golfo di Salerno: operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza - X Vai su X
Incendio in sala macchine, traghetto soccorso al largo di Agropoli - Sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera, con l'ausilio di un rimorchiatore. Riporta rainews.it
Traghetto in fiamme al largo di Agropoli: paura tra i passeggeri - La Capitaneria di Porto di Napoli ha contattato la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Salerno ... Segnala msn.com