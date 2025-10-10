Incendio a bordo di un traghetto al largo di Agropoli

Ieri pomeriggio, a circa 17 miglia al largo di Agropoli, un traghetto battezzato con bandiera maltese ha subito un grave incendio, originato nella sala macchine. La notizia del sinistro ha immediatamente allertato la capitaneria di porto di Napoli

incendio a bordo di un traghetto al largo di agropoli

Incendio in sala macchine, traghetto soccorso al largo di Agropoli - Sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera, con l'ausilio di un rimorchiatore.

Traghetto in fiamme al largo di Agropoli: paura tra i passeggeri - La Capitaneria di Porto di Napoli ha contattato la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Salerno

