Incendia un' auto a Reggio Calabria e viene preso a fucilate arrestati 3 giovani per tentato omicidio
Tre giovani arrestati a Reggio Calabria per tentato omicidio e detenzione di armi, aggravati dal metodo mafioso, dopo una lite per un incendio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Paura in Calabria: incendiati un furgone e un’auto in piazza - Le fiamme hanno danneggiato anche la facciata di un edificio nel cuore della città. Segnala zoom24.it