Incendi a Los Angeles arrestato il presunto piromane
Un uomo di 29 anni - Jonathan Rinderknecht - è stato arrestato in Florida, accusato di aver appiccato uno dei più grandi incendi che ha devastato l'area di Pacific Palisades e Malibu lo scorso gennaio a Los Angeles. Nel rogo morirono 12 persone e furono distrutti oltre 6.800 edifici. Rischia tra i 5 e i 20 anni di carcere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: incendi - angeles
Incendi in California, vigili del fuoco in azione a nord di Los Angeles
Dopo gli incendi Los Angeles sarà solo dei ricchissimi
Autista Uber arrestato per devastanti incendi a Los Angeles: “Ha lasciato cliente, dato fuoco e filmato i soccorsi”
Un uomo riprende l'#incendio devastante scoppiato a #LosAngeles. Lo fa dalla cucina di casa sua, mentre le fiamme sono a pochi centimetri dalle finestre. È uno dei video impressionanti che in queste ore arrivano dalla California. ?E ancora: fiamme che lam - facebook.com Vai su Facebook
Autista Uber arrestato per devastanti incendi a Los Angeles: “Ha lasciato cliente, dato fuoco e filmato i soccorsi” - Per l'accusa, il 29enne ha appiccato "dolosamente" un rogo il 1° gennaio che alla fine è sfociato in uno degli incendi più distruttivi con ... Segnala fanpage.it
Autista Uber arrestato per gli incendi mortali del gennaio scorso a Los Angeles - L’8 ottobre le autorità statunitensi hanno annunciato l’arresto di un uomo nell’ambito delle indagini sugli incendi mortali del gennaio scorso a Los Angeles. Riporta internazionale.it