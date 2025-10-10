incendi a los angeles arrestato il presunto piromane

Un uomo di 29 anni - Jonathan Rinderknecht - è stato arrestato in Florida, accusato di aver appiccato uno dei più grandi incendi che ha devastato l'area di Pacific Palisades e Malibu lo scorso gennaio a Los Angeles. Nel rogo morirono 12 persone e furono distrutti oltre 6.800 edifici. Rischia tra i 5 e i 20 anni di carcere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

