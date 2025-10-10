Inaugurazione Stereo Waves al The Club di Torino ex XO'

Sabato 11 ottobre 2025, inaugurazione del nuovo format nel centro di Torino, dove la musica fa la differenza. Stereo Waves dalle ore 23.30?Ingresso 15 euro, in lista 13 con drink e guardaroba. Presso The Club (ex XO' club')?Via Po 46CDjs:?LELLO B. - TEO LENTINI - MARCO OVERTeo Lentini dj. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

