In viaggio sul filobus i passeggeri lo promuovono | da Pescara a Porto Allegro in 22 minuti FOTO

Dalla stazione vecchia di Pescara al Porto Allegro di Montesilvano in soli 22 minuti e altrettanti per ritornare al capolinea di partenza in piazza della Repubblica. Corre spedito sulla strada parco il filobus La Verde (l'abbiamo provato personalmente), “seimila passeggeri in una giornata”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: viaggio - filobus

SAGRA DELL'UVA A ZAGAROLO Ci sarà anche Filobus n. 75 con giochi tradizionali, tiro con l'arco, ateliers creativi, letture animate! VENERDì 3 OTTOBRE DALLE ORE 17,00 gli animatori e le animatrici di SARC ti aspettano a PIAZZA TRE CAN - facebook.com Vai su Facebook

In viaggio sul filobus, i passeggeri lo promuovono: da Pescara a Porto Allegro in 22 minuti [FOTO] - Utenti soddisfatti, seimila passeggeri in un giorno, ma il comitato Strada parco bene comune continua la battaglia per la sicurezza del tracciato. Riporta ilpescara.it

Molesta passeggera sul filobus di giorno a Milano e poi fugge - Una donna è stata molestata sull'autobus a Milano da uno sconosciuto che poi approfittando del parapiglia che si è creato si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Da ansa.it