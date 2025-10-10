Valvarrone (Lecco), 10 ottobre 2025 – Un robot umanoide cognitivo tra i colleghi di lavoro in officina. Alle Officine Piki di Valvarrone, azienda metalmeccanica fondata nel 1979, dove operano trenta dipendenti specializzati lavorazione dell’acciaio inox e nella saldatura di precisione per la produzione di serbatoi per bevande calde e fredde, è stato assunto RoboPiki, il primo robot umanoide cognitivo. RoboPiki si occupa delle fasi più critiche e complesse della produzione, in particolari sui fondelli meccanici tramite sistemi adattivi di presa. Il suo compito è il controllo di qualità dei pezzi tranciati, che vengono utilizzati per la costruzione dei serbatoi, “Questo è il mio primo incarico – spiega direttamente RoboPiki -, ma sono pronto a svolgere molte altre mansioni ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In un’officina meccanica di Valvarrone lavora un robot umanoide: ''So svolgere molte mansioni''