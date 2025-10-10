In una rara uscita a due re Carlo è andato al Museo di Storia Naturale con William Per spegnere le voci di una presunta crisi padre-figlio Leggi su Amicait

Da qualche giorno, in UK, si vociferava che tra il principe William e re Carlo ci fosse maretta. I media britannici lo sospettavano, ipotizzando un malumore del sovrano dopo aver ascoltato quanto dichiarato dal primogenito nella puntata di The reluctant Traveller arrivata su Apple TV+ il 2 ottobre scorso. Nell’episodio, condotto dall’attore Eugene Levy, il futuro re condivideva la sua idea di monarchia e, senza mezzi termini, diceva: «Penso di poter dire con certezza che il cambiamento è nei miei programmi. Lo accetto e mi piace questo cambiamento, non lo temo. Ciò che mi entusiasma, l’idea di poter apportare un cambiamento. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In una rara uscita a due, re Carlo è andato al Museo di Storia Naturale con William. Per spegnere le voci di una presunta crisi padre-figlio. Leggi su Amica.it