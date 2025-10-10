«U na disconnessione epidemica». Così Kate Middleton definisce l’uso eccessivo di smartphone, tablet e computer, colpevoli di interferire negativamente nella vita familiare, compromettendo lo sviluppo fisico ed emotivo dei bambini. In un articolo scritto in collaborazione con Robert Waldinger, professore di Psichiatria presso la Harvard Medical School di Boston, nel Massachusetts, la principessa scrive: «Gli strumenti digitali promettono di connetterci l’una all’altro, ma spesso fanno esattamente l’opposto». Dipendenza da smartphone: sei consigli per uscirne X La campagna di Kate Middleton contro l’uso eccessivo dei gadget. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In un articolo scritto con un esperto della Harvard Medical School, Kate Middleton dichiara: «I telefonini influiscono negativamente sulla vita familiare»