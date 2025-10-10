In un articolo scritto con un esperto della Harvard Medical School Kate Middleton dichiara | I telefonini influiscono negativamente sulla vita familiare
«U na disconnessione epidemica». Così Kate Middleton definisce l’uso eccessivo di smartphone, tablet e computer, colpevoli di interferire negativamente nella vita familiare, compromettendo lo sviluppo fisico ed emotivo dei bambini. In un articolo scritto in collaborazione con Robert Waldinger, professore di Psichiatria presso la Harvard Medical School di Boston, nel Massachusetts, la principessa scrive: «Gli strumenti digitali promettono di connetterci l’una all’altro, ma spesso fanno esattamente l’opposto». Dipendenza da smartphone: sei consigli per uscirne X La campagna di Kate Middleton contro l’uso eccessivo dei gadget. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: articolo - scritto
«Vuoi che te lo trasformi in un articolo?». Il pezzo scritto con ChatGPT e la figuraccia del quotidiano “La Provincia”
I suoi alunni avevano scritto un articolo il 31 marzo scorso nell'inserto GdScuola del Giornale di Sicilia: è il simbolo di una battaglia civile e morale che ci riguarda tutti - X Vai su X
"Il giapponese è davvero così difficile?" articolo scritto da @redhead.studies Avete mai considerato di apprendere la lingua giapponese? Se sì e non vi siete ancora immersi in questo mondo fantastico, quasi sicuramente è perché vi siete sentiti scoraggiati dal - facebook.com Vai su Facebook