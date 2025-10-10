In tutti gli sport il finale di stagione è emozionante nel tennis è una battaglia tra reduci New York Times

“Le stagioni sportive dovrebbero seguire un ritmo e uno schema. Come una teiera che bolle lentamente, dovrebbero riscaldarsi gradualmente nel corso di molti mesi, cavalcando una tensione crescente che raggiunge il suo culmine nelle ultime settimane, mentre giocatori o squadre si contendono l’ultimo gioiello”, scrive il New York Times, che poi si chiede: come mai il tennis funziona al contrario? Ovvero: “Invece di lotte serrate per la vetta della classifica, ci sono Daniil Medvedev e Learner Tien, impegnati in un’ipnotica, scintillante e angosciante terza puntata della rivalità più improbabile e avvincente del momento nello sport, allo Shanghai Masters”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - In tutti gli sport il finale di stagione è emozionante, nel tennis è una battaglia tra reduci (New York Times)

In questa notizia si parla di: tutti - sport

A Scandiano c’è una campionessa di pole sport: "Mi alleno tutti i giorni, ma è bellissimo"

Corriere dello Sport – Calhanoglu, spunta la pista Fenerbahce: tutti i dettagli

Sport in tv mercoledì 23 luglio: Tour de France e Italvolley femminile, tutti gli appuntamenti

La Notte Bianca con lo Sport per Tutti a San Severo sabato 11 ottobre Sabato 11 ottobre 2025, San Severo si trasforma in una palestra a cielo aperto per la “Notte Bianca dello Sport per Tutti”, l’evento promosso dal Comune e dall’Assessorato allo Sport per T - facebook.com Vai su Facebook

Urbano #Cairo: “Noi del Toro siamo abituati ai torti arbitrali. Quello dato alla #Lazio all’ultimo minuto tutti mi dicono che non era rigore, ma lasciamo stare…” - X Vai su X

Stella vede la "Ferrari competitiva nel finale di stagione" - Certamente ogni volta dovremo tenere conto che, sia in qualifica che in gara, dovremo vedercela con loro". Scrive ansa.it

Supercoppa, il 1^ trofeo della stagione è su Sky: semifinali dalle 18 anche in streaming - La grande stagione del basket italiano parte dalla Frecciarossa Supercoppa 2025 : sabato 27 settembre e domenica 28 appuntamento su Sky (sul canale 205 e su skysport. Riporta sport.sky.it