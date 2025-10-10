In Toscana i progressisti cercano la riconferma via alla sfida Giani-Tomasi
La Toscana è la terza regione a recarsi alle urne nella partita autunnale domani e lunedì. La sfida è a tre: i candidati presidente sono Antonella Bundu, già consigliera comunale, per la lista di sinistra Toscana Rossa (che mette insieme Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile), Eugenio Giani per il centrosinistra e Alessandro Tomasi per il centrodestra. Si annuncia una sfida a due tra Giani e Tomasi. Ma è tra il governatore uscente del Pd Giani, appoggiato dal campo progressista, M5S compreso, e l’outsider di Fratelli d’Italia Tomasi, attuale sindaco di Pistoia, che il confronto si è fatto, anche attraverso sfide tv, serrato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
