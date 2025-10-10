Si terrà stamattina, alle 10, al Teatro dei Fluttuanti, il primo incontro del progetto " Ti Affido una storia – Un viaggio nel cuore dell’affido". Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare, attraverso l’opera teatrale, portando sul palco il tema dell’ accoglienza, avvicinando il pubblico al mondo dell’ affido familiare. Il linguaggio del teatro, così come le storie vere trattate, rappresentano la forza per comunicare e coinvolgere il pubblico. Lo spettacolo intreccia narrazioni, ricordi e testimonianze, di famiglie affidatarie, operatori sociali e ragazzi coinvolti nell’esperienza affidataria. "Ti Affido una storia" intende superare stereotipi e resistenze, portando alla luce il valore sociale e affettivo dell’affido come possibilità concreta di solidarietà e di crescita condivisa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In scena ai Fluttuanti il mondo dell’affido familiare