In piazza per imparare a salvare un bambino
Il soffocamento da corpo estraneo è una delle principali cause di morte nei bambini da 0 a 3 anni, ma il rischio resta elevato anche per adolescenti e adulti. È quindi fondamentale non farsi trovare impreparati: una semplice manovra può fare la differenza e salvare un bambino in difficoltà.I. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: piazza - imparare
L'APPUNTAMENTOin piazza Vico per imparare le manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, fondamentali per salvare una vita - facebook.com Vai su Facebook
Salvare un bambino da soffocamento e arresto cardiaco - Poche nozioni e gesti semplici per salvare la vita di un bambino. Riporta giornaleadige.it
Vico Equense, giornata di formazione: 'Impariamo come salvare la vita dei bambini' - La città ospiterà domenica 12 ottobre, in Piazza Marconi, un importante evento nazionale promosso dalla Società Ital ... Si legge su lostrillone.tv