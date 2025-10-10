In piazza per imparare a salvare un bambino

Parmatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il soffocamento da corpo estraneo è una delle principali cause di morte nei bambini da 0 a 3 anni, ma il rischio resta elevato anche per adolescenti e adulti. È quindi fondamentale non farsi trovare impreparati: una semplice manovra può fare la differenza e salvare un bambino in difficoltà.I. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piazza - imparare

piazza imparare salvare bambinoSalvare un bambino da soffocamento e arresto cardiaco - Poche nozioni e gesti semplici per salvare la vita di un bambino. Riporta giornaleadige.it

piazza imparare salvare bambinoVico Equense, giornata di formazione: 'Impariamo come salvare la vita dei bambini' - La città ospiterà domenica 12 ottobre, in Piazza Marconi, un importante evento nazionale promosso dalla Società Ital ... Si legge su lostrillone.tv

Cerca Video su questo argomento: Piazza Imparare Salvare Bambino