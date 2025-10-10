In piazza Colombo la fiaccolata per la pace in Palestina
Si è svolta giovedì sera in piazza Colombo, dalle ore 20 alle 22, la fiaccolata organizzata dalla Uil Liguria con il patrocinio dell'ordine dei giornalisti della Liguria. Vasta partecipazione per l'evento lanciato in favore del popolo palestinese al grido di: "Per la pace in Palestina: fermiamo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
