Era la presidente con meno consenso al mondo, con un’approvazione tra il 2 e il 4%. Dopo anni di proteste per chiederne le dimissioni, nella notte di oggi 10 ottobre il Congresso l’ha destituita per “ incapacità morale permanente ”. Così Dina Boluarte lascia il Palacio del Gobierno di Lima con 122 voti a favore della mozione e un verdetto simbolico che pone fine a una stagione politica di isolamento, scandali e repressione. Boluarte è salita alla presidenza nel dicembre 2022 dopo la destituzione e l’arresto di Pedro Castillo, di cui è stata vicepresidente. Entrambi eletti nel 2021 con Perú Libre, il partito di sinistra guidato da Vladimir Cerrón che ha raccolto il voto delle regioni andine e rurali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Perù la presidente “meno popolare del mondo” destituita con l’impeachment