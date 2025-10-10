E legante, sofisticato e sempre attuale: il grigio, più che un colore, è un vero e proprio statement di stile. Puntuale allo scoccare di ogni stagione fredda, anche per l’Autunno-Inverno 20252026 torna a conquistare le fashioniste, imponendosi sia sull’abbigliamento che sugli accessori. Uno tra tutti? La borsa grigia, che promette di diventare un autentico must-have dei prossimi mesi. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Leggi anche › Come vestirsi a ottobre 2025? 5 look autunnali da copiare all’insegna dell’eleganza I modelli del momento si distinguono per due caratteristiche in particolare: la capienza e la morbidezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In pelle o in camoscio, a mano o a spalla. Il grigio detta il ritmo cromatico dell’inverno. E le borse non fanno eccezione...