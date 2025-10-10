In Lombardia raggiunto il primo accordo regionale per i driver Esselunga

Ecodibergamo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA CGIL. È il primo territoriale dopo l’intesa nazionale del 31 luglio: coinvolti anche una cinquantina di driver della sede bergamasca di Lallio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

In Lombardia raggiunto il primo accordo regionale per i driver Esselunga

In Lombardia raggiunto il primo accordo regionale per i driver Esselunga - È il primo territoriale dopo l'intesa nazionale del 31 luglio: coinvolti anche una cinquantina di driver della sede bergamasca di Lallio.

I 18 euro al giorno che hanno risolto la lunga vertenza nei più famosi supermercati nati in Lombardia - A poco più di due mesi dalla sigla dell'accordo nazionale, la logistica per la consegna spesa di Esselunga vede un importante avanzamento a livello regionale.

