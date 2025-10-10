In lista di attesa da quattro anni e mezzo per un’operazione chirurgica il caso di Carlo Alberto
Il paziente savonese della Asl2, in Liguria, sta peggiorando, tanto che non potrà più donare il sangue: “Voglio essere curato nel sistema pubblico – dice –mentre gli operatori mi suggeriscono, tra le righe, di andare nel privato”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Predappio Futura: "Lista d'attesa al nido comunale, intervenire subito per dare una risposta alle famiglie giovani"
Predappio, 10 famiglie in lista d'attesa per il nido
A Casalecchio lista d'attesa quasi azzerata per i nidi d'infanzia 2025-2026
