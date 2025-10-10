In lista di attesa da quattro anni e mezzo per una operazione chirurgica il caso di Carlo Alberto

Repubblica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il paziente savonese della Asl2, in Liguria, sta peggiorando, tanto che non potrà più donare il sangue: “Voglio essere curato nel sistema pubblico – dice –mentre gli operatori mi suggeriscono, tra le righe di andare nel privato”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

