In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri lo psichiatra | Negano la gravidanza
(Adnkronos) – Le donne che si macchiano di un terribile reato come il "neonaticidio, così chiamato perché il bambino viene ucciso nelle prime 24-48 ore dalla sua nascita, sono pochissime". In Italia ci sono "5-6 casi di neonaticidi all'anno, fortunatamente un numero contenuto. A commetterli sono sempre giovani donne, non sposate, senza lavoro né affetti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: italia - ogni
Polonara: "La morte fa paura ma vincerò io. Poz mi scrive ogni giorno, sogno l'Italia a medaglia"
Ogni penalità di Juventus-Empoli | Momento pazzo | Nessun commento | Coppa Italia Frecciarossa 2024/25
Morrissey in Italia contro tutti (incluso se stesso). Ogni live è un terno al lotto
Le notizie da tutta Italia, ogni giorno. Nei tg, nei gr, sul web. La #Tgr, spina dorsale del Servizio Pubblico radiotelevisivo italiano @TgrRai - X Vai su X
Lo sapevi che in media, ogni persona in Italia produce oltre 500 kg di rifiuti all’anno? Ma una raccolta differenziata fatta bene può trasformare gran parte di questi in nuove risorse! Carta che diventa nuovi quaderni;vetro che torna nuovo vetro; scarti organici ch - facebook.com Vai su Facebook
Ue: ogni anno muoiono 5 milioni di persone, malattie cardiovascolari causa principale - La principale causa di morte sono le malattie del sistema circolatorio, che ... Da ilsole24ore.com
Infezioni ospedaliere, nel mondo un morto ogni 3 secondi per sepsi. Esperti: "Sfida trasversale" - In Italia ogni anno tra 500 e 700mila pazienti contraggono un'infezione durante il ricovero (pari al5- Riporta rainews.it