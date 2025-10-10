In due anni ucciso un bambino ogni ora | tutti i numeri della strage degli innocenti a Gaza

Muna ha 13 anni ed è ricoverata in un ospedale di Gaza City a causa di un intervento chirurgico addominale per una ferita causata da un'esplosione, che ha obbligato i medici ad amputarle la gamba sinistra. La bambina, sostenuta da un programma dell'Unicef, è sopravvissuta a un raid condotto il 1° settembre dalle forze aeree di Israele in cui ha perso la madre, il fratello di due anni e la sorella di otto. La sua storia però somiglia a quelle di migliaia di giovanissimi uccisi e mutilati nella Striscia. Giovani vittime Almeno 67mila persone sono morte e altre 169mila sono rimaste ferite a Gaza dal 7 ottobre 2023.

