In cima al Montasio senza attrezzatura portati a valle in elicottero

Udinetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tenuta da runner, con zainetto e scarpe da ginnastica e senza casco né imbragatura a quota 2600 metri. Era la situazione, qualche ora fa, per due escursionisti soccorsi oggi pomeriggio in elicottero. I due – tolmezzini, del 1998 e '99 –, equipaggiati in modo drasticamente insufficiente e senza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

